Преподавателю сократят срок заключения до трех лет

Подозреваемому в убийстве аспирантки преподавателю СПбГУ попытаются смягчить срок. Адвокаты обвиняемого рассчитывают убедить следствие в том, что он совершил преступление в состоянии аффекта, вызванного ревностью.

"У защиты есть вполне жизнеспособный план представить потерпевшую в выгодном для подозреваемого свете – молодой женщиной, изводившей его ревностью",

– рассказали "Фонтанке" близкие к адвокатской коллегии юристы. Чтобы переквалифицировать статью, необходимо доказать длительную психотравмирующую ситуацию. Для этого нужно подтвердить "аморальное поведение потерпевшего". Если защита доцента выберет такую тактику, то без очерняющих репутацию убитой аспирантки обстоятельств не обойдется. В таком случае, обвиняемый сможет попасть под исправительные работы и лишение свободы до трех лет вместо пожизненного заключения, сообщает "360".

Заседание по делу об убийстве пройдет 11 ноября. После этого профессора отправят на судебную психолого-психиатрическую экспертизу.



Преподавателя Санкт-Петербургского университета задержали утром 9 ноября, когда он пытался утопить в реке мешок с отрезанными руками своей 24-летней ученицы, с которой он состоял в отношениях. На опубликованном 78.ru видео зафиксировано, как профессор выбрасывает в Мойку улики, а также видно, что его едва не застиг врасплох случайный прохожий. Расчлененный труп девушки следователи нашли в квартире профессора.

В СПбГУ студентка изучала историю, своим научным руководителем она выбрала обвиняемого в убийстве доцента. Их роман длился три года.

Отец убитой девушки рассказал "Комсомольской правде", что случившееся повергло семью в шок, потому что студентка никогда не говорила ничего плохого о своем возлюбленном. По словам друга аспирантки, она влюбилась в преподавателя на первой же лекции, а затем они даже вместе летали в Париж.



Задержанный убил аспирантку 7 ноября с помощью мелкокалиберного обреза якобы из-за того, что она ревновала возлюбленного к его дочерям и с неприязнью к ним относилась. По словам брата девушки, в день трагедии она собиралась на день рождения, что не понравилось обвиняемому. Профессор ударил возлюбленную.

Коллеги и друзья доцента отрицают случившееся. По их мнению, профессора подставили. Однако сам обвиняемый в преступлении сознался.