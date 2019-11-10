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"Выбежала на улицу": брат зверски убитой в Питере девушки рассказал о ее страданиях перед смертью

Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Парень умолял сестру собрать вещи и бежать

Погибшая в Петербурге девушка созвонилась с родственником за несколько часов до трагедии.

Как рассказал брат убитой, она собиралась к другу на день рождения. Подозреваемому в преступлении преподавателю, с которым она жила в его квартире, это сильно не понравилось. Разгорелся скандал: мужчина назвал возлюбленную неблагодарной, ударил и швырнул на пол. Девушка ударилась головой. После этого она выбежала на улицу. Ее разговор с братом состоялся в ночь на 8 ноября.

Молодой человек умолял ее уйти, однако девушка сказала, что ей нужно вернуться за вещами. Позже парень еще раз позвонил сестре – та уже была со своим сожителем и сказала, что все хорошо. После этого трубку уже никто не брал. Об этом сообщает "Пятый канал".


Напомним, ранее доцента одного из питерских вузов задержали с рюкзаком, где были отрубленные женские руки. Преподавателя подозревают в жестоком убийстве аспирантки. Тело ее он расчленил и пытался избавиться от него по частям. Друзья и коллеги мужчины не верят, что он причастен к случившемуся.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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