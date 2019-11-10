Коллеги и друзья подозреваемого в зверском убийстве доцента отрицают случившееся

Страшная история, случившаяся в Северной столице, потрясла россиян. В соцсетях и СМИ продолжают обсуждать трагедию. При этом в причастность доцента одного из питерских университетов к убийству верят не все.

Так, его знакомый, реконструктор и учитель истории Константин Ерунов назвал сведения о том, что преподавателя задержали с рюкзаком, где лежали отрубленные женские руки, враньем журналистов.

"Это какой-то бред! Скорее всего СМИ наврали с три короба или его как-то очень грамотно подставили", – сказал он в беседе с телеканалом "78".

Высказался о знакомстве с подозреваемым в убийстве и расчлененке известный переводчик и блогер Дмитрий Пучков, известный как "Гоблин".

Он написал в своем Facebook, что доцента, который мог расправиться со своей аспиранткой, "травили годами". Об этом Пучков заявил, отвечая на комментарии подписчиков. В интервью радио Sputnik блогер отметил, что преподаватель был крайне эмоциональным и восхитился его профессиональными качествами.

"Очень глубокий и очень серьезный специалист с прекрасным чувством юмора, великолепно владеет французским языком", – заявил он.