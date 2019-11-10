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Раскололи на допросе: расчленивший аспирантку преподаватель признался в убийстве

С доцентом питерского университета пообщались следователи

Детали допроса сообщил адвокат мужчины. Беседа со следователями состоялась сегодня. Доцент университета, которого подозревают в зверском убийстве аспирантки и любовницы, признался в содеянном.

 "Допрос в следственном управлении прошел. Он остался в признательной позиции", – сказал Александр Почуев. Его слова приводит ТАСС.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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