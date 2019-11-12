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Убивший аспирантку историк заживо похоронил мать

Олег Соколов. Фото: www.globallookpress.com
Олег Соколов. Фото: www.globallookpress.com
Доцент расплакался, узнав новости о родительнице

Родители историка Олега Соколова, которого подозревают в жестоком убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не знают, что могло толкнуть их сына на чудовищный поступок. По словам Людмилы Соколовой, сын спросил у адвоката, не умерла ли его мать. Получив ответ, что с родителями все в порядке, подозреваемый заплакал.

Пожилые люди признались "Пятому каналу", что этот удар они могут и не пережить. 

"Сын есть сын. Мне его жаль, но то, что он совершил – это ужасно", –  

сказала Соколова. 

Родители подсудимого считают, что больше никогда не увидят сына. Они уверены: если доцента посадят в тюрьму, уголовники его убьют. Людмила Соколова добавила, что не понимает, откуда у ее сына взялась такая агрессия. Женщина рассказала, что родителям он никогда не доставлял неприятностей: не пил, не воровал и не курил.

По словам матери, историк в последнее время тяжело болел – его мучили боли в сердце, также он страдал из-за того, что его везде притесняют.

Аспирантка Анастасия Ещенко была зверски убита 7 ноября. По подозрению в преступлении был арестован доцент Санкт-Петербургского университета, историк Олег Соколов. Мужчину задержали при попытке избавиться от останков Анастасии.

Фоторепортаж
Убитую аспирантку обвинят в случившейся трагедии в Санкт-Петербурге
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Валентина МАЙОРОВА

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