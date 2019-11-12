Олег Соколов любил роскошную жизнь и приобщал к ней свою аспирантку

СМИ опубликовали видео, сделанное за три года до чудовищного убийства.

На кадрах – Соколов собственной персоной и его юная возлюбленная, труп которой он спустя несколько лет попытается по частям утопить в реке. На светском рауте бонапартистов немолодой поклонник Наполеона и его дама мило общаются, наслаждаются танцами и пьют шампанское. Ничто не предвещает беды. Ролик публикует телеграм-канал RT.

Ранее отправленный в СИЗО Соколов снова устроил истерику. В камере он рыдал, спрашивал, жива ли его мать, и требовал очки и книги.

Соколова обвиняют в убийстве аспирантки, с которой его связывали любовные отношения. Он застрелил девушку, а после расчленил ее тело. Останки девушки в реке Мойке нашли с трудом. В процессе поисков водолазы сделали еще одну жуткую находку – человеческий скелет.