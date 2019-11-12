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Найденные после убийства аспирантки в Питере останки оказались фальшивкой

Фрагменты скелета, поднятые со дна Мойки при поисках частей тела убитой аспирантки, исследовали

Обнаруженный водолазами череп оказался ненастоящим.

По словам представителя городского управления СК, он может быть всего лишь школьным учебным пособием. Об этом пишет РИА Новости. Между тем поиски останков аспирантки продолжаются уже третий день.

Напомним, ранее сообщалось, что водолазы нашли череп, исследуя реку Мойку после зверского убийства аспирантки историком Олегом Соколовым.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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