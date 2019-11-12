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Мороз по коже: соседка подслушала предсмертные слова зверски убитой в Питере аспирантки

Мороз по коже: соседка подслушала предсмертные слова зверски убитой в Питере аспирантки
Олег Соколов. Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Известный историк и страстный поклонник Наполеона бил возлюбленную о стену так, что все тряслось

Подробности чудовищного убийства раскрыли в эфире передачи Андрея Малахова.

О происходившем за считанные часы до смерти аспирантки питерского вуза рассказала соседка доцента СПбГУ. Как выяснилось, девушка была дома. Все, что происходило в тот роковой вечер у Олега Соколова, она хорошо слышала – у ее комнаты общая с квартирой историка стена.

По словам очевидицы, сначала пара ругалась. Девушка громко кричала, называя кого-то, возможно, возлюбленного, ублюдком. Соколов в ответ выкрикивал "неблагодарная тварь". После этого соседка доцента услышала сильные удары, будто кого-то били о стену.

Напомним, ранее о последних часах убитой аспирантки рассказал ее брат. Он также упоминал о ссоре и о том, что Соколов швырнул девушку так, что она ударилась головой.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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