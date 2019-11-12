Нибиру
- Человечеству конец: Нибиру лишит людей Солнца
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
Подробности чудовищного убийства раскрыли в эфире передачи Андрея Малахова.
О происходившем за считанные часы до смерти аспирантки питерского вуза рассказала соседка доцента СПбГУ. Как выяснилось, девушка была дома. Все, что происходило в тот роковой вечер у Олега Соколова, она хорошо слышала – у ее комнаты общая с квартирой историка стена.
По словам очевидицы, сначала пара ругалась. Девушка громко кричала, называя кого-то, возможно, возлюбленного, ублюдком. Соколов в ответ выкрикивал "неблагодарная тварь". После этого соседка доцента услышала сильные удары, будто кого-то били о стену.
Напомним, ранее о последних часах убитой аспирантки рассказал ее брат. Он также упоминал о ссоре и о том, что Соколов швырнул девушку так, что она ударилась головой.
Инициатива возникла из-за отъезда жителей трудоспособного возраста с Дальнего Востока
Белый дом официально так и не выступил с осуждением России