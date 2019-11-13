Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Привязал к стулу": появились подробности издевательств Соколова над студенткой

"Привязал к стулу": появились подробности издевательств Соколова над студенткой
Олег Соколов. Фото: AP Photo/Dmitri Lovetsky/ТАСС
Доцент якобы уже прибегал к насилию и вышел сухим из воды

Станислав Садальский напомнил в Сети, что он еще полтора года назад поделился роликом, в котором рассказывалось, что историк СпбГУ Олег Соколов еще в 2008 г. истязал свою студентку.

"Соколов в течение часа пытал ее, привязав к стулу и включив утюг. Методично избивал, поднимал за уши и волосы вместе со стулом, угрожал, что убьет, а труп закопает на ближайшей стройке", - 

написал Садальский на своей страничке в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Стас Садальский️🎬 (@stassadal)

Артист добавил, что девушка обратилась с заявлением в милицию и прошла медицинское освидетельствование – у нее нашли сотрясение мозга и кровоизлияния в связки, однако уголовное дело против Соколова возбуждено не было. При этом адвокат Соколова Александр Почуев заявил, что информация о том, что преподаватель 11 лет назад избил другую студентку, является ложной, сообщает "Газета.ру".

Доцент СпбГУ, кандидат исторических наук Олег Соколов был задержан 9 ноября в Санкт-Петербурге. Мужчину подозревают в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Соколов признался, что убил 24-летнюю Анастасию, расчленил труп и попытался избавиться от него. 

 Защита настаивает, что преступление было совершено в состоянии аффекта, однако эксперты не согласны с этим утверждением, отмечает телеканал "Царьград".

Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Опасен для окружающих: над Захарченко усилят контроль

Заключенного экс-полковника будут сопровождать в наручниках даже в душ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей