Доцент якобы уже прибегал к насилию и вышел сухим из воды

Станислав Садальский напомнил в Сети, что он еще полтора года назад поделился роликом, в котором рассказывалось, что историк СпбГУ Олег Соколов еще в 2008 г. истязал свою студентку.

"Соколов в течение часа пытал ее, привязав к стулу и включив утюг. Методично избивал, поднимал за уши и волосы вместе со стулом, угрожал, что убьет, а труп закопает на ближайшей стройке", -

написал Садальский на своей страничке в Instagram.

Артист добавил, что девушка обратилась с заявлением в милицию и прошла медицинское освидетельствование – у нее нашли сотрясение мозга и кровоизлияния в связки, однако уголовное дело против Соколова возбуждено не было. При этом адвокат Соколова Александр Почуев заявил, что информация о том, что преподаватель 11 лет назад избил другую студентку, является ложной, сообщает "Газета.ру".

Доцент СпбГУ, кандидат исторических наук Олег Соколов был задержан 9 ноября в Санкт-Петербурге. Мужчину подозревают в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Соколов признался, что убил 24-летнюю Анастасию, расчленил труп и попытался избавиться от него.

Защита настаивает, что преступление было совершено в состоянии аффекта, однако эксперты не согласны с этим утверждением, отмечает телеканал "Царьград".

