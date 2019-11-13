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Фанатка профессора-потрошителя из Питера бросилась в реку

Фанатка профессора-потрошителя из Питера бросилась в реку
Фото:EPA
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Происходящее попало на камеру

Пошедшей ночью с криком "Да здравствует Франция" на одном из самых романтичных языков в мире в Мойку бросилась девушка. Она прыгнула в воду в треуголке, расписанной в цвета французского триколора, в том же месте, где пытался утопить части тела убитой студентки-сожительницы профессор-потрошитель, всемирно известный специалист по наполеоновской эпохе Олег Соколов.

Происходящее снималось на видео. Как потом выяснилось, Дарья, так зовут затейницу, решила с командой, в которую вошли еще 2 человека, "как-то мифологизировать, реконструировать это событие".

"Потому что через какую-то метафору можно ощущать боль как-то по-другому. Я сама никакого отношения к этой истории не имею, просто я человек, а это такая вещь, к которой нельзя не относиться", – призналась выдумщица перфоманса изданию 78.ru.

Между тем акцию в поддержку доцента СПбГУ устроили также в Сети. Петицию в его защиту подписали более ста человек, напоминает "URA.RU".

Соколов пытался скрыть улики зверского убийства в субботу, 9 ноября. Его выловили из мойки с рюкзаком с двумя женскими руками, отпиленными по локоть, уточняет телеканал "360". Профессор во всем признался. Его арестовали до 8 января. 

Фоторепортаж
Убитую аспирантку обвинят в случившейся трагедии в Санкт-Петербурге
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Виктор
Ответить
Надо было в начале отрезать себе голову а потом бросаться в Мойку чтобы скрыть улики. Повидимому у этого профессора- садиста все фанатки такие же шизики как и сам профессор.
Гость
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Ну, он не профессо, а доцент.
Гость
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тем кто подписал петицию предлагаю так же прыгнуть в реку или близ лежащий водоем,желательно с грузом на шее,мне честно плевать на его ведьму (очень похожа) но на дебилов выступающих в его защиту плевать сильней,слишком много бабы нарожали и вырастили идиотов (идиоток) на земле
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