Происходящее попало на камеру

Пошедшей ночью с криком "Да здравствует Франция" на одном из самых романтичных языков в мире в Мойку бросилась девушка. Она прыгнула в воду в треуголке, расписанной в цвета французского триколора, в том же месте, где пытался утопить части тела убитой студентки-сожительницы профессор-потрошитель, всемирно известный специалист по наполеоновской эпохе Олег Соколов.

Происходящее снималось на видео. Как потом выяснилось, Дарья, так зовут затейницу, решила с командой, в которую вошли еще 2 человека, "как-то мифологизировать, реконструировать это событие".

"Потому что через какую-то метафору можно ощущать боль как-то по-другому. Я сама никакого отношения к этой истории не имею, просто я человек, а это такая вещь, к которой нельзя не относиться", – призналась выдумщица перфоманса изданию 78.ru.

Между тем акцию в поддержку доцента СПбГУ устроили также в Сети. Петицию в его защиту подписали более ста человек, напоминает "URA.RU".

Соколов пытался скрыть улики зверского убийства в субботу, 9 ноября. Его выловили из мойки с рюкзаком с двумя женскими руками, отпиленными по локоть, уточняет телеканал "360". Профессор во всем признался. Его арестовали до 8 января.