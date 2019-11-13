Режиссер фильмов для взрослых заинтересовался историей любви пожилого поклонника Наполеона и аспирантки

Отношения пожилых и молодых – распространенный фетиш.

Порнорежиссер Сергей Михайлов, известный как Боб Джек, заявил, что, возможно, снимет фильм о доценте петербургского университета Олеге Соколове и его возлюбленной. По его словам, девушкам нравится заводить романы с пожилыми мужчинами вовсе не из-за денег. Просто многих заводит связь, например, с преподавателем. Дамы часто фантазируют на эту тему, рассказал режиссер в беседе с Nation News.

Соколова, зверски убившего аспирантку, с которой у него была любовная связь, поймали, когда он пытался утопить рюкзак с отрубленными женскими руками в реке Мойке.