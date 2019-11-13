Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Про историка Соколова из Питера собираются снять порно

Про историка Соколова из Питера собираются снять порно
Олег Соколов. Фото: EPA
Режиссер фильмов для взрослых заинтересовался историей любви пожилого поклонника Наполеона и аспирантки

Отношения пожилых и молодых – распространенный фетиш.

Порнорежиссер Сергей Михайлов, известный как Боб Джек, заявил, что, возможно, снимет фильм о доценте петербургского университета Олеге Соколове и его возлюбленной. По его словам, девушкам нравится заводить романы с пожилыми мужчинами вовсе не из-за денег. Просто многих заводит связь, например, с преподавателем. Дамы часто фантазируют на эту тему, рассказал режиссер в беседе с Nation News.

Соколова, зверски убившего аспирантку, с которой у него была любовная связь, поймали, когда он пытался утопить рюкзак с отрубленными женскими руками в реке Мойке.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Белоруссия поставила главное условие объединения с Россией

Сторонам требуется согласовать 31 дорожную карту

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей