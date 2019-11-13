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"Война за Настю": историк-расчленитель сражался за любовь питерской жертвы с ее одногруппницей

"Война за Настю": историк-расчленитель сражался за любовь питерской жертвы с лесбиянкой
Олег Сколов. Фото: www.globallookpress.com
Соперница Соколова преследовала аспирантку на каждом шагу, а потом сдалась

Анастасия Ещенко, зверски убитая преподавателем-историком, могла бы сейчас жить, если бы в далеком 2016 году ответила взаимностью на ухаживания одногруппницы. Фанатка однополой любви Наталья проявляла определенный интерес к девушке, отношения которой с Олегом Соколовым выходили за рамки "учитель-ученица".  

"Мне люди говорили, чтобы я ее оставила. Мол, она любит его. Они счастливы. А я им мешаю. Так началась наша война за Настю. Потом я забила",

– призналась Наталья, скрин ее записей в Twitter прилагает телеграмм-канал Mash.

Теперь девушка винит себя в смерти возлюбленной. Однако неизвестно, как бы развивались события, если бы между Натой и Настей случился роман, чего первая сильно добивалась.

Она подбрасывала на порог знатоку наполеоновской эпохи дохлую крысу и дежурила у квартиры. Не возымели должного действия анонимные звонки и роспись подъезда. Даже группа, очерняющая доцента питерского вуза, не разлучила Ещенко и Соколова.

Между тем сама Анастасия настороженно относилась к ревнивой одногруппнице-маньячке. Хотя опасность, как выяснилось спустя три года, ее поджидала с другой стороны.

Сейчас отвергнутая девушка горюет по погибшей. В знак скорби и печали она разместила на аватар в соцсетях черный фон.  

Фоторепортаж
Убитую аспирантку обвинят в случившейся трагедии в Санкт-Петербурге
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Ксения АНДРЕЕВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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