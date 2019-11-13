Историк-расчленитель хладнокровно расправился с аспиранткой

Состояние аффекта Олега Соколова, на которое упирает защита, пока вызывает сомнения

Подробности чудовищного убийства девушки раскрыли СМИ. Так, "Фонтантка" со ссылкой на источник пишет, что доцент выстрелил в возлюбленную уже после ссоры, когда та заснула. Рентген показал, что в голове девушки было четыре пули. Смерть наступила, по данным издания, в два часа ночи 8 ноября. Жертва Соколова, по данным следствия, скончалась, так и не проснувшись.

Напомним, ранее предполагалось, что стрелять в девушку преподаватель питерского университета начал во время ссоры. Предсмертные слова погибшей случайно подслушала соседка.