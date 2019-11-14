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Убивший аспиранту доцент Олег Соколов предложил оплатить похороны девушки. Об этом сообщил его адвокат Александр Почуев.
"Понятно, что предстоят похороны, хотели бы тоже... оказать материальную помощь",
– цитирует адвоката Telegram-канал RT. Он добавил, что никакими деньгами "смягчить трагедию" не получится, а тем более откупиться.
Почуев также сообщил, что пытался связаться с семьей убитой, но пока безуспешно.
Напомним, что Олега Соколова задержали утром 9 ноября, когда он пытался утопить в реке мешок с отрезанными руками своей 24-летней ученицы, с которой состоял в отношениях. Обвиняемый в преступлении сознался. По решению суда Соколова арестовали до 8 января 2020 года.
Ранее появилась информация, что преподаватель и до этого применял насилие к своим студенткам – в 2008 году девушка обратилась с заявлением в полицию с сотрясением мозга и кровоизлиянием, однако уголовное дело против Соколова возбуждено не было.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем