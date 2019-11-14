Обвиняемый пытался связаться с родственниками погибшей

Убивший аспиранту доцент Олег Соколов предложил оплатить похороны девушки. Об этом сообщил его адвокат Александр Почуев.

"Понятно, что предстоят похороны, хотели бы тоже... оказать материальную помощь",

– цитирует адвоката Telegram-канал RT. Он добавил, что никакими деньгами "смягчить трагедию" не получится, а тем более откупиться.

Почуев также сообщил, что пытался связаться с семьей убитой, но пока безуспешно.

Напомним, что Олега Соколова задержали утром 9 ноября, когда он пытался утопить в реке мешок с отрезанными руками своей 24-летней ученицы, с которой состоял в отношениях. Обвиняемый в преступлении сознался. По решению суда Соколова арестовали до 8 января 2020 года.

Ранее появилась информация, что преподаватель и до этого применял насилие к своим студенткам – в 2008 году девушка обратилась с заявлением в полицию с сотрясением мозга и кровоизлиянием, однако уголовное дело против Соколова возбуждено не было.