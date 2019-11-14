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Убивший аспирантку историк предложил ее семье деньги

Убивший аспирантку историк предложил ее семье деньги
Олег Соколов. Фото: www.globallookpress.com
Обвиняемый пытался связаться с родственниками погибшей

Убивший аспиранту доцент Олег Соколов предложил оплатить похороны девушки. Об этом сообщил его адвокат Александр Почуев.

"Понятно, что предстоят похороны, хотели бы тоже... оказать материальную помощь",

цитирует адвоката Telegram-канал RT. Он добавил, что никакими деньгами "смягчить трагедию" не получится, а тем более откупиться.

Почуев также сообщил, что пытался связаться с семьей убитой, но пока безуспешно.

Напомним, что Олега Соколова задержали утром 9 ноября, когда он пытался утопить в реке мешок с отрезанными руками своей 24-летней ученицы, с которой состоял в отношениях. Обвиняемый в преступлении сознался. По решению суда Соколова арестовали до 8 января 2020 года.

Ранее появилась информация, что преподаватель и до этого применял насилие к своим студенткам – в 2008 году девушка обратилась с заявлением в полицию с сотрясением мозга и кровоизлиянием, однако уголовное дело против Соколова возбуждено не было.

Карина СИРАЗОВА

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