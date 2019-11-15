Подозреваемый в жестоком убийстве преподаватель часто плачет

Защитник историка Соколова Александр Почуев рассказал, что его подзащитный морально подавлен, хотя его физическое состояние можно назвать удовлетворительным.

"Есть большая доля вероятности, что он может потерять рассудок", -

заявил юрист телеканалу "360".

При этом Почуев отметил, что Соколов сотрудничает с криминалистами, изучающими его дело, хотя и часто "срывается на слезы". Юрист добавил, что в изоляторе нет телевизора, поэтому историк не знает, какой резонанс его дело вызвало в СМИ. Об увольнении из СПбГУ доценту также не стали рассказывать, чтобы "сохранить его психоэмоциональное состояние".

Кандидат исторических наук Олег Соколов был задержан 9 ноября в Санкт-Петербурге. Следствие подозревает, что мужчина 7 ноября убил аспирантку Анастасию Ещенко. Соколов уже дал признательные показания, заявив, что убил 24-летнюю Ещенко, расчленил труп и пытался избавиться от него.

