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Раскрыты подробности романа Соколова и убитой аспирантки

Многое запрещал: раскрыты подробности романа Соколова и убитой аспирантки
Олег Соколов. Фото: www.globallookpress.com
Девушку начали тяготить отношения с доцентом

Подруга погибшей Анастасии Ещенко считает, что проблемы в отношениях аспирантки и доцента Соколова появились задолго до трагедии.

Детали переписки Анастасии с соседкой по общежитию приводит "МК". Из обмена сообщениями между двумя девушками становится ясно, что Анастасия часто грустила, чувствовала себя подавленной и тяготилась жизнью на 2 дома.

При этом, по словам подруги, аспирантка была очень умной, сильной, справедливой и одухотворенной, стараясь во всем докопаться до сути.

Анастасия также признавалась подруге, что Соколов не разрешил ей общаться с его детьми и на первых порах не позволил рассказывать о романе ее родителям. Подруга аспирантки считает, что Анастасия сильно любила Соколова, слушалась его и во всем поддерживала, иногда даже в ущерб себе. Так, историей наполеоновских войн она стала заниматься именно из-за доцента – сама Ещенко больше интересовалась Россией ХХ века.

Доцнт СпбГУ Олег Соколов был задержан 9 ноября в Петербурге по подозрению в жестоком убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Следствие считает, что историк 7 ноября убил девушку, расчленил труп и пытался избавиться от тела. Защита Соколова считает, что тот может потерять рассудок.


Фоторепортаж
Убитую аспирантку обвинят в случившейся трагедии в Санкт-Петербурге
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Валентина МАЙОРОВА

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