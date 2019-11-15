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Историк Соколов повторил убийство

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС Фото: Валентин Егоршин/ТАСС
Фото: Валентин Егоршин/ТАСС Фото: Валентин Егоршин/ТАСС Фото: Валентин Егоршин/ТАСС
Подозреваемый в каске прогулялся вдоль Мойки

Арестованный по обвинению в убийстве любовницы историк Олег Соколов продемонстрировал правоохранителям, как расчленял тело Анастасии Ещенко , а затем избавлялся от него. Следственный эксперимент провели в пятницу, 15 ноября.

Доцента СПбГУ вывели из его дома №82 по набережной реки Мойки примерно в 14.00 мск, пишет "Фонтанка". Плотного кольца полицейских правоохранителям показалось мало. Чтобы обезопасить фигуранта столь громкого дела от линчевания, на него надели каску и бронежилет. Для наглядности подготовили манекен, изображающий убитую девушку.

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

На кадрах, распространенных "Пятым каналом", видно, как Соколов демонстрирует попытку утопить руки возлюбленной в Мойке.

По данным следствия, Соколов застрелил Ещенко в себя в квартире 7 ноября, затем расчленил тело и в ночь на 9-е число попытался от него избавиться, пишет РИА ФАН.

Сейчас историк находится в СИЗО. По словам адвоката, он раскаивается в содеянном и предлагает оплатить похороны убитой.

Фоторепортаж
Убитую аспирантку обвинят в случившейся трагедии в Санкт-Петербурге
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ

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