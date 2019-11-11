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Облысевший Наполеон: как выглядит историк Соколов после задержания

Олег Соколов. Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Олег Соколов. Фото: Петр Ковалев/ТАСС
продолжениеНашли туловище: тело убитой аспирантки достают из Мойки по частям
Расчленившего аспирантку любителя ролевых игр доставили в суд

Пойманный с рюкзаком, набитым жутким содержимым, преподаватель сильно сдал. В ожидании вердикта подозреваемый в зверском убийстве возлюбленной Олег Соколов обливается слезами.

Доцента СПбГУ уже доставили в Октябрьский суд, где в ближайшее время решится его судьба. В здании настоящий ажиотаж – дело Соколова, потрясшее всю Россию, освещает множество СМИ, как местных, так и федеральных. Об этом пишет "Комсомольская правда". В прессе уже появились свежие фото мужчины. Создается впечатление, что за прошедшую ночь он осунулся, даже как будто сильнее облысел.

Олег Соколов. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Адвокат Соколова признался журналистам, что его подзащитный рыдает и находится в шоке. Также он добавил, что сегодня намерен добиваться домашнего ареста доцента.

Во время заседания Соколов тоже не выдержал: стал лить слезы и биться головой о стену. Ему предъявили обвинение в убийстве аспирантки. Видео публикует Life Shot. Согласно материалам дела, Соколов выстрелил в девушку четыре раза, пишет телеграм-канал. Из-за истерики доцента процесс пришлось прервать.

Напомним, ранее появилась информация, что подозреваемому в расправе над молоденькой аспиранткой грозит до 15 лет тюрьмы. Однако защитники Соколова надеются смягчить срок, упирая на то, что тот действовал в состоянии аффекта.

Олег Соколов. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Ранее брат убитой девушки рассказал о ее страданиях перед смертью.

Фоторепортаж
Убитую аспирантку обвинят в случившейся трагедии в Санкт-Петербурге
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Трудно проникнуть в мир убийцы. 63-летний преподаватель убил 24-летнюю студентку,свою сожительницу 8 ноября в два часа ночи, после ссоры, вроде из ревности. Распилил труп пилой, это у нас-то, в стране где мы за всё хорошее и против всего плохого. У нас бы казалось бы..., однако случилось. Распилил труп, с ума за это время не сошёл и стал вываливать в Мойку части трупа. Ноги ему уже удалось оправить в Мойку. А вот на руках погорел. Перебрал с алкоголем,в результате свалился в реку. Всё-таки нужно было эту кроваво-животную работу- распиливание трупа чем-то заглушить.Дома у него были обнаружены ножи, пила, топор и некоторые останки девушки, голова её упоминается. Даже писать обо этом неловко,неприятно, и не знаешь что и написать, политикой, тут и не пахнет,ни внешней ни внутренней. Теперь лишь станем бояться нашей профессуры. Родители девочек меньше в ВУЗы будут отдавать. Но уже хотят чуть-чуть спасать преподавателя, как-никак член корпорации учёных историков, заслуги перед Францией имеет. Пытаются переквалифицировать его жестокое убийство на убийство в состояние аффекта. Не нужно переквалифицировать. Пусть получит как все, по полной.После состояния аффекта распилил труп и стал скрывать куски тела на дне реки.
Гость
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Этого <цензура>--ка нужно четвертовать....
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