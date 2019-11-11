Расчленившего аспирантку любителя ролевых игр доставили в суд

Пойманный с рюкзаком, набитым жутким содержимым, преподаватель сильно сдал. В ожидании вердикта подозреваемый в зверском убийстве возлюбленной Олег Соколов обливается слезами.

Доцента СПбГУ уже доставили в Октябрьский суд, где в ближайшее время решится его судьба. В здании настоящий ажиотаж – дело Соколова, потрясшее всю Россию, освещает множество СМИ, как местных, так и федеральных. Об этом пишет "Комсомольская правда". В прессе уже появились свежие фото мужчины. Создается впечатление, что за прошедшую ночь он осунулся, даже как будто сильнее облысел.

Адвокат Соколова признался журналистам, что его подзащитный рыдает и находится в шоке. Также он добавил, что сегодня намерен добиваться домашнего ареста доцента.

Во время заседания Соколов тоже не выдержал: стал лить слезы и биться головой о стену. Ему предъявили обвинение в убийстве аспирантки. Видео публикует Life Shot. Согласно материалам дела, Соколов выстрелил в девушку четыре раза, пишет телеграм-канал. Из-за истерики доцента процесс пришлось прервать.

Напомним, ранее появилась информация, что подозреваемому в расправе над молоденькой аспиранткой грозит до 15 лет тюрьмы. Однако защитники Соколова надеются смягчить срок, упирая на то, что тот действовал в состоянии аффекта.

Ранее брат убитой девушки рассказал о ее страданиях перед смертью.