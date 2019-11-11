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Нашли туловище: тело убитой аспирантки достают из Мойки по частям

Фото: EPA/ANATOLY MALTSEV/ТАСС
Фото: EPA/ANATOLY MALTSEV/ТАСС
Некоторые фрагменты могло унести течением в Финский залив

Поиски останков жертвы питерского профессора Олега Соколова продолжаются третий день. В них задействованы водолазы. 

По сообщению телеграмм-канал "Подъем" со ссылкой на ТК "Санкт-Петербург", они выловили из реки Екатерингофки туловище девушки. Его якобы удалось обнаружить около четвертого дома Гапсальской улицы. 

Между тем на сайте телеканала подобных сведений нет. Никаких доказательств не содержит и приложенное видео. Известно лишь, что в первый день поисков удалось найти пакет с женскими ногами. Также в районе Фонарного моста водолазы наткнулись на части скелета другого человека.

По информации РИА "Новости" в месте поисковых работ находятся 11 спасателей. По их версии, пакеты с фрагментами могло унести течением. Не исключено, что останки уже плавают в Финском заливе. 

"Мы планируем метр за метром обследовать дно Мойки. Но мы не знаем, как плотно были завязаны пакеты с фрагментами тела. Если в них попал воздух, то их могло унести поверхностным течением и ветром вплоть до Финского залива", – предположил специалист поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга. 

Напомним, в эти часы расчленивший аспирантку Соколов находится в суде. Ему избирается мера пресечения. 

Фоторепортаж
Убитую аспирантку обвинят в случившейся трагедии в Санкт-Петербурге
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Ксения АНДРЕЕВА

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