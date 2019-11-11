Некоторые фрагменты могло унести течением в Финский залив

Поиски останков жертвы питерского профессора Олега Соколова продолжаются третий день. В них задействованы водолазы.

По сообщению телеграмм-канал "Подъем" со ссылкой на ТК "Санкт-Петербург", они выловили из реки Екатерингофки туловище девушки. Его якобы удалось обнаружить около четвертого дома Гапсальской улицы.

Между тем на сайте телеканала подобных сведений нет. Никаких доказательств не содержит и приложенное видео. Известно лишь, что в первый день поисков удалось найти пакет с женскими ногами. Также в районе Фонарного моста водолазы наткнулись на части скелета другого человека.

По информации РИА "Новости" в месте поисковых работ находятся 11 спасателей. По их версии, пакеты с фрагментами могло унести течением. Не исключено, что останки уже плавают в Финском заливе.

"Мы планируем метр за метром обследовать дно Мойки. Но мы не знаем, как плотно были завязаны пакеты с фрагментами тела. Если в них попал воздух, то их могло унести поверхностным течением и ветром вплоть до Финского залива", – предположил специалист поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга.

Напомним, в эти часы расчленивший аспирантку Соколов находится в суде. Ему избирается мера пресечения.