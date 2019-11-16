Девушку отпевали в закрытом гробу

На Кубани 16 ноября простились с аспиранткой Анастасией Ещенко, которую зверски убил преподаватель Олег Соколов. Об этом сообщает телеграм-канал "Подъем".

Останки девушки похоронят в станице Старовеличковской в закрытом гробу. Проститься с убитой пришли сотни людей, но не всем это удалось – многим пришлось стоять за оградой. Матери Ещенко дважды оказывали помощь медики – ей было плохо. По словам отца девушки, которые приводит телеграм-канал "Подъем", хоронить по сути нечего.

Соколов убил свою возлюбленную 7 ноября. Спустя два дня он попытался расчленить тело и выбросить останки в Мойку. Доцент признал свою вину, его арестовали до 8 января.