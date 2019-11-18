Когда питерскому Наполеону развязали руки, он решил их наложить на себя

Расчленивший свою студентку и сожительницу историк Олег Соколов то ли из-за глубоких переживаний о случившемся, то ли из-за всеобщей ненависти и боязни тюремных мук, не хочет больше жить. Он попытался свести счеты с жизнью во время следственного эксперимента.

Когда профессору освободили руки, чтобы он еще раз прожил трагедию, о которой стало известно 9 ноября, Соколов тут же решил воспользоваться ситуацией. От суицидальных намерений его спасли стоящие рядом полицейские, передают "Невские новости", ссылаясь на осведомителя в правоохранительных кругах.

Впрочем, осуществить желаемое помешали ли бы бронежилет и каска, в которые Соколова снарядили, дабы избежать линчевания. Поглазеть в пятницу, 15 ноября, на доцента-потрошителя собрались жители Петербурга.

Впрочем, некоторые россияне сочувствуют задержанному и даже в его защиту собирают подписи. Это происходит из-за социального положения историка, полагает психолог Алексей Рощин, передает "URA.RU".

Однако, по мнению криминалиста Михаила Игнатова, смягчающих обстоятельств в этом деле нет. Но могут появиться отягчающие факторы – например, всплывшая беременность жертвы.