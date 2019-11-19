Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Виновато полнолуние: найдена причина зверского убийства аспирантки в Питере

Виновато полнолуние: найдена причина зверского убийства аспирантки в Питере
Олег Соколов. Фото: Валентин Егоршин/ТАСС
Защита пытается найти объяснение поступку историка Соколова

После того, как расчленивший аспирантку питерский преподаватель попытался наложить на себя руки, появилась странная версия его поступка.

На фоне известий о назначенной Олегу Соколову дополнительной психиатрической экспертизе защита выдвинула предположение. Возможно, на доцента, обвиняемого в зверском убийстве, повлияло полнолуние. Об этом сообщает ТАСС.

"Недавно специалисты по психологии поставили интересный вопрос по поводу луны, которая была в момент произошедшего в активной фазе. Три дня было до полнолуния. А это известный медицинский факт, о том, что многие дебюты шизофрении совершаются в это время",

– рассказал адвокат Соколова Александр Почуев.

Дополнительную экспертизу могут назначить на следующей неделе. 

"Она будет проходить под охраной в условиях стационара", – цитирует Почуева информагентство.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Врачи Сербского сказали, что он их пациент! Но как допустили до преподавания, вопрос из вопросов, ах да там Собчак преподавал.
Гость
Ответить
Видно ещё не хватает, что он оборотень
1
новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"Цирк на льду": немецкая фигуристка унизила российских спортсменок

Немка завидует юным россиянкам после поражения на Гран-при

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей