Защита пытается найти объяснение поступку историка Соколова

После того, как расчленивший аспирантку питерский преподаватель попытался наложить на себя руки, появилась странная версия его поступка.

На фоне известий о назначенной Олегу Соколову дополнительной психиатрической экспертизе защита выдвинула предположение. Возможно, на доцента, обвиняемого в зверском убийстве, повлияло полнолуние. Об этом сообщает ТАСС.

"Недавно специалисты по психологии поставили интересный вопрос по поводу луны, которая была в момент произошедшего в активной фазе. Три дня было до полнолуния. А это известный медицинский факт, о том, что многие дебюты шизофрении совершаются в это время",

– рассказал адвокат Соколова Александр Почуев.

Дополнительную экспертизу могут назначить на следующей неделе.

"Она будет проходить под охраной в условиях стационара", – цитирует Почуева информагентство.

