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После того, как расчленивший аспирантку питерский преподаватель попытался наложить на себя руки, появилась странная версия его поступка.
На фоне известий о назначенной Олегу Соколову дополнительной психиатрической экспертизе защита выдвинула предположение. Возможно, на доцента, обвиняемого в зверском убийстве, повлияло полнолуние. Об этом сообщает ТАСС.
"Недавно специалисты по психологии поставили интересный вопрос по поводу луны, которая была в момент произошедшего в активной фазе. Три дня было до полнолуния. А это известный медицинский факт, о том, что многие дебюты шизофрении совершаются в это время",
– рассказал адвокат Соколова Александр Почуев.
Дополнительную экспертизу могут назначить на следующей неделе.
"Она будет проходить под охраной в условиях стационара", – цитирует Почуева информагентство.
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