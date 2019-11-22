Женщина, чью жизнь искалечил историк, не решилась предупредить Анастасию Ещенко об опасности

Бывшая возлюбленная историка-расчленителя на условиях анонимности согласилась поделиться подробностями своей драматичной истории: как доцент угрожал убить ее, привязывал к стулу и избивал.

Девушка, которую Соколов называл Катрин, призналась, что в начале их романа историк даже не сказал ей, что в тот момент был женат, и что у него есть маленький ребенок. Он представился как вдовец и взял барышню на жалость.

"Я же влюбилась. Это была моя первая любовь...Он может быть очень галантным, заботливым, с ним было интересно. Мне он много читал, воспитывал, всячески вовлекал меня в свою деятельность", –

объяснила Катрин корреспонденту "Фонтанки".

При этом девушка призналась, что все поступки Соколова продиктованы только заботой о себе:

"Он не протежировал своих возлюбленных. Да, любил их показывать, как красивый аксессуар. Заметьте, ведь никто из его женщин не стал историком, не написал диссертацию".



Она добавила, что ни ее друзья, ни родители не знали, что она встречается с доцентом. Историк полностью контролировал жизнь своей любовницы: она перестала общаться с друзьями, отношения с родителями испортились.

По словам Катрин, она не чувствовала опасности до самого конца, хотя ей и приходилось видеть, как Соколов впадал в истерику и агрессивно вел себя с другими. Однако, когда она приняла решение расстаться с доцентом, ситуация вышла из-под контроля.

Когда девушка приехала за своими вещами, Соколов набросился на нее, привязал к стулу и начал угрожать раскаленным утюгом, а затем несколько раз ударил.

"Никто не знает, что ты у меня, что ты в Москве. Я тебя убью и закопаю на стройке, никто не будет искать, по крайней мере у меня", -

заявил отставленный любовник.

При этом в своем неадекватном поведении доцент обвинил любовницу – назвал ее "чудовищем" и заявил, что она сама довела его до такого страшного состояния.

После случившегося девушка обратилась в полицию, однако уголовное дело против Соколова возбуждено не было, напоминает "Федерал Пресс". При этом Катрин не считает, что историка кто-то прикрывал – по ее мнению, правоохранители просто не хотели разбираться с ситуацией. Катрин не верит, что погибшая Анастасия Ещенко могла бы уйти от Соколова:

"Я думаю, она была обречена... с таким углублением в его жизнь, у нее не было шансов вырваться просто так".

Однако она призналась, что сожалеет, что не предупредила Анастасию о том, что может ее ждать в отношениях с Соколовым.

"Он покалечил не только мою жизнь, но и всех, кто был до меня... Ему все всегда сходило с рук... Я хочу, чтобы его не выпустили до конца жизни. Этот человек не имеет права быть на свободе", -

подвела горький итог женщина, которой удалось разорвать связь с историком и остаться в живых.

Доцент СпбГУ, кандидат исторических наук Олег Соколов был задержан 9 ноября в Петербурге. Историка подозревают в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Соколов уже сделал признание, что убил 24-летнюю Анастасию и попытался избавиться от тела.

