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Туристы ринулись в дом историка-потрошителя в Санкт-Петербурге

В здании провели первую экскурсию

В Санкт-Петербурге, где в начале ноября доцент СПГБУ Олег Соколов жестоко убил аспирантку Анастасию Ещенко, краеведы включили его дом в маршрут экскурсии "Кровавый Петербург".

Об этом сообщает телеканал "78". Туристы первой экскурсии возложили цветы к импровизированному мемориалу памяти убитой девушки. Как пишет агентство НСН, участники экскурсии посещают также места, связанные с жизнью Сергея Есенина, Григория Распутина и даже вымышленных персонажей, например, Родиона Раскольникова. 

Авторы экскурсии рассказали агентству FlashNord, что включили дом Соколова в список посещаемых мест, чтобы привлечь внимание общественности к домашнему насилию. 

Полина ИВАНОВА

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