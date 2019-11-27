Профессор засветился в уголовном деле еще в глубокой молодости

Известный на всю страну знаток наполеоновской эпохи Олег Соколов, который прославился не столько научными трудами, сколько убийством своей студентки и возлюбленной в одном лице, не первый раз предстал перед судом. Ранее он уже получал условный срок за гибель ученого Владимира Сорокина.

Эта история почти сорокалетней давности. Будущему профессору было всего 25. Тогда против четверокурсника истфака ЛГУ им. Жданова Олега Соколова и начальника Петровского военно-исторического подросткового клуба Рудольфа Пожогина было возбуждено уголовное дело.

В тот злополучный день два судна клуба вышли в Финский залив ради съемок фильма "Россия молодая". Второй возглавил переход. Соколов шел следом, не имея при этом права управлять фрегатом и опыта вождения в морских условиях, что и сыграло с ним злую шутку.

Его корабль набрал в трюмы воды и ушел на дно. Тело вышеупомянутого ученого не нашли, остальные остались живы благодаря вовремя подоспевшему Пожогину, пишет "Фонтанка", в распоряжении которой оказался приговор 1982 года.

В суде Соколов уверял, что принял все меры и отказался признавать вину. Однако, по словам руководителя клуба, трусливый студент беспокоился лишь за свою жизнь.

"Соколов подтянул к корме шлюпку, сел в нее один и направился к нам. Перебрался к нам на борт и спрятался в каюте. Мы подошли к ребятам и вытянули их, кроме одного, из воды", – вспомнил Пожогин.



В итоге он получил три года условно, а его подопечный – два, уточняет FlashNord.

Напомним, новость о зверском убийстве аспирантки в Петербурге потрясла всю страну 9 ноября. Затем каждый день начали открываться жуткие подробности кровавой истории.