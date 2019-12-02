Профессора Олега Соколова устраивают условия содержания

Убившего 24-летнюю аспирантку историка Олега Соколова поместили в психбольницу СИЗО "Бутырка", где его соседом стал обвиняемый в изнасиловании мужчина. Об этом сообщила член московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

В психбольнице московского следственного изолятора бывшему преподавателю СПбГУ проведут психиатрическую экспертизу.

"Он очень много читает. При разговоре Соколов не высказывал каких-либо жалоб. В целом его все устраивает, но говорит, что хочет обратно в Питер",

– рассказала Меркачева "Интерфаксу". Она добавила, что историк "содержится в двухместной камере" вместе с обвиняемым в насильственных действиях сексуального характера.

Олега Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке отрезанные женские руки. Он признался в убийстве своей аспирантки и возлюбленной. 11 ноября суд арестовал историка на два месяца. На 5 декабря назначено заседание по рассмотрению апелляции на арест доцента.

Ранее стало известно о том, что почти 40 лет назад из-за Олега Соколова погиб ученый. Историка осудили на три года условно.