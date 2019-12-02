Нибиру
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Обвиняемый в убийстве аспирантки Олег Соколов заявил, что хочет написать о случившемся книгу.
"Это будет автобиографический роман о жизни и любви. Напишу о всем, что сделал и что перечеркнул несколькими секундами",
– рассказал историк обозревателю "Московского комсомольца", посетившему Соколова в психбольнице "Бутырки". Заключенный добавил, что ранее написал 16 книг и надеется, что ему дадут возможность писать новое произведение на компьютере, а не от руки.
"Эти книги бы продавались и я бы компенсировал свое содержание. Одни работают на производстве в колониях, а я бы зарабатывал книгами",
– заключил Соколов, отметив, что может жить только тогда, когда занят работой. Также историк заявил, что он пребывает в абсолютно адекватном состоянии, "о стенку головой не бьется" и Наполеоном себя не считает.
Ранее член ОНК рассказала об условиях содержания заключенного в психбольнице "Бутырки", где его соседом стал обвиняемый в изнасиловании, по некоторым данным, маленькой девочки.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем