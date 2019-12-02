Профессор нашел способ компенсировать свое пребывание за решеткой

Обвиняемый в убийстве аспирантки Олег Соколов заявил, что хочет написать о случившемся книгу.

"Это будет автобиографический роман о жизни и любви. Напишу о всем, что сделал и что перечеркнул несколькими секундами",

– рассказал историк обозревателю "Московского комсомольца", посетившему Соколова в психбольнице "Бутырки". Заключенный добавил, что ранее написал 16 книг и надеется, что ему дадут возможность писать новое произведение на компьютере, а не от руки.

"Эти книги бы продавались и я бы компенсировал свое содержание. Одни работают на производстве в колониях, а я бы зарабатывал книгами",

– заключил Соколов, отметив, что может жить только тогда, когда занят работой. Также историк заявил, что он пребывает в абсолютно адекватном состоянии, "о стенку головой не бьется" и Наполеоном себя не считает.

Ранее член ОНК рассказала об условиях содержания заключенного в психбольнице "Бутырки", где его соседом стал обвиняемый в изнасиловании, по некоторым данным, маленькой девочки.