Доцента неприятно поразила загаженная столичная уборная

Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве аспирантки в Петербурге, остался недоволен грязным туалетом в московском СИЗО.

Об этом Daily Storm сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. Доцент получит моющие средства и начнет следить за чистотой отхожего места и камеры в "Бутырке" – согласно правилам, эта обязанность возлагается на арестантов.

Историка перевели из петербургской тюрьмы "Кресты-2" в московский изолятор для того, чтобы провести психолого-психиатрическую экспертизу. Члены ОНК были у Соколова во вторник, 3 декабря. В камере доцент сидит не один – его соседом стал мужчина, которого обвиняют в краже и изнасиловании.

"Соколову выдали книги из библиотеки, но не те, которые он просил... Согласно моим данным, до Нового года он точно будет в Москве", –

уточнил Мельников.

Впрочем, по информации телеграм-канала Mash, ближайший месяц Соколов проведет в психиатрическом центре имени Сербского. Психиатры проведут серию обследований, чтобы установить, был ли историк в состоянии аффекта во время убийства. Однако отмечается, что уже после первого осмотра эксперты допустили, что Соколов вменяем.

Доцент СпбГУ Олег Соколов был задержан в Северной столице 9 ноября при попытке утопить в реке Мойка отрезанные женские руки. Историк признался в убийстве своей аспирантки 24-летней Анастасии Ещенко.

