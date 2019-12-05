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Адвокат Александр Почуев рассказал, что не смог встретиться с находившимся в СИЗО "Бутырка" доцентом Олегом Соколовым, так как его перевели в специализированную медицинскую клинику.
"Название учреждения защита не раскрывает ввиду тайны следствия... В ближайший месяц будет осуществляться комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которой предстоит ответить на несколько десятков вопросов, поставленных следствием и защитой", -
приводит слова юриста телеканал "360".
По словам Почуева, ситуация с доступом адвокатов и передачей необходимых вещей в Бутырке является "бесчеловечной": огромное количество людей ждут в тесных помещениях, и даже электронаая очередь не помогает.
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