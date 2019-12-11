Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Полез целоваться": как историк-расчленитель развращал студенток

"Полез целоваться": как историк-расчленитель развращал студенток
Олег Соколов. Фото: AP Photo/Dmitri Lovetsky/ТАСС
Жертва домогательств Олега Соколова вывела его на чистую воду

Профессор-потрошитель Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки в Питере, – очень любвеобильный мужчина. Особенно его привлекали молоденькие девушки. Ученый, если верить рассказу его бывшей студентки, больше напоминает не Наполеона, а Казанову или влипшего в секс-скандал американского продюсера Харви Вайнштейна.

По словам девушки, историк-расчленитель домогался до нее. Не исключено, отметила она, что жертв его чар было больше. 

"Я смотрела на него восторженно, как на талантливого преподавателя, он рассказывал о реконструкции, пригласил с однокурсницами на реконструкторский пикник и полез целоваться, когда мы катались на лошадях,"

поведала девушка в соцсети "ВКонтакте", добавив, что в тот день она "с трудом отбилась" от профессорских ласк. 

Однако ей известно еще об одной девушке, которая по уши влюбилась в Соколова. Между студенткой и преподавателем завязался роман. Лав стори, пишет рассказчица, "закончилась избиением, и она еле вырвалась живой".

Меньше всех повезло Анастасии Ещенко, части тела которой Соколов сбросил в Мойку в ноябре. Когда знаток наполеоновской эпохи пытался утопить руки своей сожительницы, его поймала полиция. Теперь адвокат ученого Александр Почуев настаивает на том, что Соколов совершил преступление не только под воздействием эмоций, но и медикаментов. 

"Они вместе с Анастасией принимали противовирусные препараты – у защиты возник вопрос, что это могло на человека в возрасте сильно повлиять, и он просто потерял контроль. Также никто не отменяет версию состояния аффекта", 

– цитирует Почуева "Пятый канал". 

Но невменяемым своего подзащитного юрист не считает. Психолого-психиатрическая экспертиза будет готова к январю 2020 г. Защитник также рассказал, что обвиняемый в убийстве предложил компенсацию семье Ещенко.

"Столько, сколько сможет", – заявил Почуев порталу Znak.com, не назвав конкретной суммы. 

Напомним, 11 ноября Соколова арестовали на два месяца. 

Фоторепортаж
Убитую аспирантку обвинят в случившейся трагедии в Санкт-Петербурге
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
<цензура> не захочет- кобель не вскочит
1
новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Польша потребовала от России денег

Компенсации, полученной осенью, Варшаве оказалось мало

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей