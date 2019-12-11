Жертва домогательств Олега Соколова вывела его на чистую воду

Профессор-потрошитель Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки в Питере, – очень любвеобильный мужчина. Особенно его привлекали молоденькие девушки. Ученый, если верить рассказу его бывшей студентки, больше напоминает не Наполеона, а Казанову или влипшего в секс-скандал американского продюсера Харви Вайнштейна.

По словам девушки, историк-расчленитель домогался до нее. Не исключено, отметила она, что жертв его чар было больше.

"Я смотрела на него восторженно, как на талантливого преподавателя, он рассказывал о реконструкции, пригласил с однокурсницами на реконструкторский пикник и полез целоваться, когда мы катались на лошадях,"

– поведала девушка в соцсети "ВКонтакте", добавив, что в тот день она "с трудом отбилась" от профессорских ласк.

Однако ей известно еще об одной девушке, которая по уши влюбилась в Соколова. Между студенткой и преподавателем завязался роман. Лав стори, пишет рассказчица, "закончилась избиением, и она еле вырвалась живой".

Меньше всех повезло Анастасии Ещенко, части тела которой Соколов сбросил в Мойку в ноябре. Когда знаток наполеоновской эпохи пытался утопить руки своей сожительницы, его поймала полиция. Теперь адвокат ученого Александр Почуев настаивает на том, что Соколов совершил преступление не только под воздействием эмоций, но и медикаментов.

"Они вместе с Анастасией принимали противовирусные препараты – у защиты возник вопрос, что это могло на человека в возрасте сильно повлиять, и он просто потерял контроль. Также никто не отменяет версию состояния аффекта",

– цитирует Почуева "Пятый канал".

Но невменяемым своего подзащитного юрист не считает. Психолого-психиатрическая экспертиза будет готова к январю 2020 г. Защитник также рассказал, что обвиняемый в убийстве предложил компенсацию семье Ещенко.

"Столько, сколько сможет", – заявил Почуев порталу Znak.com, не назвав конкретной суммы.

Напомним, 11 ноября Соколова арестовали на два месяца.