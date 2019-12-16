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Историк-расчленитель Соколов отменил свадьбу перед убийством

Историк-расчленитель Соколов отменил свадьбу перед убийством
Олег Соколов. Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Душегуб мечтает лично поговорить с родителями девушки и написать книгу

Историк Олег Соколов и его аспирантка Анастасия Ещенко собирались пожениться, но отменили свадьбу незадолго до убийства. Об этом рассказал сам доцент.

По словам Соколова, девушка была для него "лучшей помощницей", с 2018 г. она постоянно жила в его квартире. Отношения были "ровными, без сильных всплесков". Пара подала заявление в ЗАГС, свадьбу назначили на 3 октября 2019 года.

Но праздника не получилось, передает KP.RU рассказ Соколова. По его словам, они с девушкой сильно потратились в отпуске, денег на торжество не осталось. Поэтому свадьбу перенесли на конец апреля будущего года, а подавать заявление в ЗАГС решили 12 ноября.

Как 24-летняя Анастасия отнеслась к отмене свадьбы, 63-летний Соколов не говорит. Как и не уточняет, что же именно привело к трагедии. Но вместо радостного похода в ЗАГС случилось страшное: 7 ноября Соколов убил невесту и, расчленив ее тело, пытался избавиться от него в Мойке по частям.

На вопрос, убил ли он девушку во сне, историк отвечать отказался, а его адвокат Александр Почуев назвал эту версию "утрой желто-оранжевых СМИ".

В настоящее время Соколов проходит психиатрическую экспертизу. По его словам, ему важна "светлая память об Анастасии", поэтому он хочет поговорить с родителями своей возлюбленной и написать книгу. Будет ли это любовный роман или триллер, не уточнил.

Фоторепортаж
Историк Соколов повторил убийство
Фото: Валентин Егоршин/ТАСС Фото: Валентин Егоршин/ТАСС
Фото: Валентин Егоршин/ТАСС Фото: Валентин Егоршин/ТАСС Фото: Валентин Егоршин/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ

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