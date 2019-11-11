Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Чудовищный акт безумия": в Кремле отреагировали на зверское убийство в Петербурге

продолжениеОблысевший Наполеон: как выглядит историк Соколов после задержания
Виновных в трагедии определит следствие

Президент России Владимир Путин осведомлен относительно ЧП в Северной столице, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Однако спикер Кремля не взялся судить руководство вуза, которое не реагировало на жалобы в адрес подозреваемого. Песков отметил, что меру ответственности, которую понесет доцент СПбГУ Олег Соколов, определит следствие. 

"Безусловно, мотивы этого чудовищного преступления, которое, конечно, не могло не тронуть буквально всех, кто знает об этом... причины преступления... будут установлены в ходе следствия. И потом уже можно говорить о том, кто может иметь хоть какое-то отношение к этому акту безумия, чудовищному акту безумия", – цитирует Пескова RT

О зверском убийстве аспирантки стало известно в субботу, 9 ноября, напоминает РИА ФАН. В преступлении подозревается специалист по наполеоновской эпохе Олег Соколов. Его задержали из-за пакета с пистолетом и отрубленными женскими руками, который мужчина пытался утопить в Мойке. 

Фоторепортаж
Убитую аспирантку обвинят в случившейся трагедии в Санкт-Петербурге
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Курс доллара в России резко вырастет

Инвесторы считают национальную валюту рискованным активом

Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины

Эпатажной балерине присвоили почетный титул после фото в купальнике

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей