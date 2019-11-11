Виновных в трагедии определит следствие

Президент России Владимир Путин осведомлен относительно ЧП в Северной столице, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Однако спикер Кремля не взялся судить руководство вуза, которое не реагировало на жалобы в адрес подозреваемого. Песков отметил, что меру ответственности, которую понесет доцент СПбГУ Олег Соколов, определит следствие.

"Безусловно, мотивы этого чудовищного преступления, которое, конечно, не могло не тронуть буквально всех, кто знает об этом... причины преступления... будут установлены в ходе следствия. И потом уже можно говорить о том, кто может иметь хоть какое-то отношение к этому акту безумия, чудовищному акту безумия", – цитирует Пескова RT.

О зверском убийстве аспирантки стало известно в субботу, 9 ноября, напоминает РИА ФАН. В преступлении подозревается специалист по наполеоновской эпохе Олег Соколов. Его задержали из-за пакета с пистолетом и отрубленными женскими руками, который мужчина пытался утопить в Мойке.