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Подложили бомбу: суд над расчленителем Соколовым пытались сорвать

Подложили бомбу: суд над расчленителем Соколовым пытались сорвать
Олег Соколов. Фото: AP Photo/Dmitri Lovetsky/ТАСС
Следствию потребовалось дополнительное время на сбор доказательств

Басманный суд Москвы во вторник, 24 декабря, был эвакуирован после анонимного сообщения о том, что здание заминировано. В результате все назначенные слушания пришлось перенести.

Планировалось, что суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста доценту СПбГУ Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве любовницы Анастасии Ещенко, передает сайт "Комсомольская правда"

Решение, впрочем, было вынесено – просьбу следователей удовлетворили, Соколов проведет за решеткой как минимум до 9 апреля 2020 года. Сам он на заседании не присутствовал, отмечает телеграм-канал Mash, так как экспертиза на вменяемость в психиатрической больнице имени Сербского еще не закончена.

Всего в Москве из-за угрозы взрыва в первой половине дня 24 декабря эвакуировали 10 районных судов, приводит "Интерфакс" сообщение пресс-службы Мосгорсуда. Накануне в Москве и Санкт-Петербурге также пришлось останавливать работу судов и ряда других общественных учреждений. После проверки выяснилось, что информация о заложенной бомбе была ложной.

Николай ВИКТОРОВ

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