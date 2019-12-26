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В Питере нашли пакет с ногами зверски убитой Соколовым аспирантки

В Питере нашли пакет с ногами зверски убитой Соколовым аспирантки
Олег Соколов. Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Останки жертвы обнаружили спустя полтора месяца после трагедии

В Санкт-Петербурге обнаружены части тела зверски убитой и расчлененной в ночь на 8 ноября аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. От них пытался избавиться обвиняемый в этом преступлении историк Олег Соколов, когда выбрасывал пакеты в Мойку.

О возможных останках жертвы доцента СПбГУ сообщил адвокат матери аспирантки Александр Бакшеев. По его словам, они были найдены в черте города в районе Юсуповского дворца, пишет "Фонтанка". Однако сейчас нельзя с точностью утверждать, что они принадлежат именно Ещенко, предстоит еще экспертиза.

Издание напоминает, что сразу после убийства были извлечены из Мойки и прилегающих водоемов почти все части тела девушки, кроме ног.

Однако, как сообщает Telegram-канал RT, адвокат историка Соколова назвал слухами информацию об обнаружении останков убитой аспирантки.

"Защитник подчеркнул, что ему ничего об этом не известно, и добавил: "Почти все следственные действия, очевидно, окончены… Остается лишь еще раз передать слова соболезнования родным жертвы"", – говорится в сообщении.

Следователи считают, что известный исторический реконструктор Соколов в ночь на 8 ноября 2019 г. после ссоры застрелил свою возлюбленную Ещенко, затем расчленил ее тело в своей квартире и упаковал в несколько мешков. На следующий день он пытался их утопить в реке. В ходе обыска в квартире ученого следователи нашли части тела 24-летней аспирантки.

Доцент находится под арестом до апреля 2020 года. Ближайший месяц он проведет в психиатрической больнице, где над ним будут колдовать специалисты, оценивая его вменяемость.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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