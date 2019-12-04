Обвиняемому в расчленении профессору не советуют смотреть шоу телеведущего

Читатели RT с недоумением восприняли новость о том, как проводит время в камере бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, которого подозревают в убийстве аспирантки. Они рекомендуют историку не увлекаться программами Андрея Малахова.

"С телевизором надо поаккуратнее. Насмотрится передач от Андрея Малахова и ага – пустит соседа на котлеты", "А что не устроить реалити-шоу... с круглосуточным показом", "А вдруг окажется популярнее "Дома-2", "Телевизионного маньяка-извращенца Малахова к нему в камеру!", "А кроме этого упыря больше никого в "Бутырке" не содержат? Что он ест, пьет?Доволен ли условиями содержания? О нем вспомнить надо только на вынесении приговора",

– жестко высказались подписчики об условиях, в которых находится обвиняемый.

Сам же он не жалуется на условия содержания в психиатрической клинике следственного изолятора. Об этом рассказал Алексей Мельников – ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы, члены которой посетили бывшего доцента в "Бутырке".

Нынешний сосед профессора по камере обвиняется в краже, ранее там сидел подозреваемый в изнасиловании. Историку выдали из библиотеки книгу "Фауст", питание в СИЗО его устраивает, а "имеющийся в камере телевизор он воспринимает как часть социализации", добавил Мельников.