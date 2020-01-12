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Историк-расчленитель подкупит колонию ради одной вещи

Историк-расчленитель подкупит колонию ради одной вещи
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Олег Соколов надеется, что администрация позволит ему написать книгу со всеми удобствами

Историк из Санкт-Петербурга, который, по версии следствия, расчленил свою возлюбленную и аспирантку Анастасию Ещенко, вовсю готовится к созданию книги об этой страшной трагедии. Олег Соколов надеется, что выпустит анонс произведения еще до завершения следствия. Об этом рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы по соблюдению прав граждан в местах принудительного содержания Алексей Мельников.

По его словам, историк хочет написать книгу в колонии, если суд отправит его туда. Соколов надеется, что администрация учреждения "пойдет ему на встречу и разрешит работать на компьютере".

"Соколов, в свою очередь, готов будет отдать половину гонорара в пользу казенного учреждения, где будет отбывать наказание",

цитирует Мельникова РЕН ТВ.

Недавно Соколова перевели из центра психиатрии в СИЗО, где в камере у него есть телевизор. В изоляторе также есть библиотека.

В ночь на 9 ноября Соколова задержала полиция прямо в реке Мойка в Санкт-Петербурге. Его обвиняют в убийстве Анастасии Ещенко. 

Фоторепортаж
Историк Соколов повторил убийство
Фото: Валентин Егоршин/ТАСС Фото: Валентин Егоршин/ТАСС
Фото: Валентин Егоршин/ТАСС Фото: Валентин Егоршин/ТАСС Фото: Валентин Егоршин/ТАСС
Полина ИВАНОВА

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