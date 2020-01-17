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Историк Соколов оправдался за пытки и избиения своих женщин

Историк Соколов оправдался за пытки и избиения своих женщин
Олег Соколов. Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Расчленитель призвал СМИ не делать из трагедии с убийством аспирантки ток-шоу

Бывший доцент СПбГУ, историк Олег Соколов, обвиняемый в жестокой расправе над своей любимой женщиной Анастасией Ещенко, объяснил, почему периодически побивал любовниц. Причина абсолютно банальна – ему изменяли.

В большом интервью в "Комсомольской правде" он рассказал о большой и светлой любви к аспирантке Ещенко, с которой они должны были вот-вот сыграть свадьбу, но из-за отсутствия средств перенесли событие на весну 2020 г.

"Казалось бы, все в наших отношениях было идиллией, которую можно найти разве что в романах. Так практически и было до того момента, когда мы начали жить вместе..." – поведал историк, но не стал уточнять, что же случилось в дни, предшествовавшие трагедии.

Зато в подробностях изложил свою версию отношений в 2007-2008 годах с другой любовницей некой Екатериной, которая ранее в СМИ сообщила о пытках со стороны Соколова.

"Если история, произошедшая у меня с Настей подобна страшной трагедии, история с Катериной похожа на безвкусный роман", – так оценил свою связь с молодой пассией историк.

По его словам, девушка сейчас лжет насчет того, что он ее пытал утюгом и веревками. Да, пару затрещин Соколов не отрицает, но они все по делу, оправдывается обвиняемый, поскольку та нещадно ему изменяла. И даже после избиений девушка осталась жить с историком. Более того, он оплачивал ее поездки по Европе и дарил дорогие подарки.

"Если Екатерина будет распространять клеветнические измышления о страшном монстре, от которого она чудом спаслась, пусть вспомнит о бурных ночах в Париже, Венеции, Лериде...", – жалуется на бывшую любовницу Соколов.

Историк не просит его простить, он лишь хочет "не дать злым языкам превратить нашу трагедию в ток-шоу".

Напомним, 7 ноября 2019 года Соколов застрелил Ещенко, а в ночь на 9 ноября расчленил тело и попытался избавиться от него. За этим занятием на берегу Мойки преступника застукали прохожие. В конце прошлого года сообщалось, что обнаружены последние части останков жертвы историка.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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