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Историк-расчленитель Соколов испугался последствий убийства

Историк-расчленитель испугался последствий убийства
Олег Соколов. Фото: AP Photo/Dmitri Lovetsky/ТАСС
Известный знаток эпохи Наполеона боится потерять уважение во Франции

Доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей любовницы – студентки Анастасии Ещенко, – больше всего опасается, что эта трагическая история пагубно отразится на его репутации за рубежом. Особым ударом для него стали разговоры о возможном лишении государственных наград во Франции. Об этом рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

"Соколов обеспокоен тем фактом, что, по его информации, совет Ордена Почетного легиона Франции в ближайшее время собирается рассмотреть вопрос о лишении его высшей награды, которая была учреждена Наполеоном Бонапартом", – сообщил Алексей Мельников.

Представитель ОНК посетил Соколова в СИЗО и выяснил, что жалоб на условия содержания у заключенного нет, передает РИА "Новости". Он вполне доволен молодым сокамерником, который "с уважением относится к старшему поколению". Все свободное время в Бутырке историк проводит в работе над своей новой книгой. Психологического давления на себя не отмечает.

Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге, когда он пытался утопить в Мойке части тела женщины. Как выяснилось, 7 ноября историк убил проживавшую с ним аспирантку, а потом задумал скрыть следы преступления. Психологическая экспертиза показала вменяемость Соколова. 

Фоторепортаж
Историк Соколов повторил убийство
Фото: Валентин Егоршин/ТАСС Фото: Валентин Егоршин/ТАСС
Фото: Валентин Егоршин/ТАСС Фото: Валентин Егоршин/ТАСС Фото: Валентин Егоршин/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Боятс надо было когда безжалостно убивал и цинично расчленял.
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