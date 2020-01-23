Историк-расчленитель Соколов испугался последствий убийства
Доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей любовницы – студентки Анастасии Ещенко, – больше всего опасается, что эта трагическая история пагубно отразится на его репутации за рубежом. Особым ударом для него стали разговоры о возможном лишении государственных наград во Франции. Об этом рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.
"Соколов обеспокоен тем фактом, что, по его информации, совет Ордена Почетного легиона Франции в ближайшее время собирается рассмотреть вопрос о лишении его высшей награды, которая была учреждена Наполеоном Бонапартом", – сообщил Алексей Мельников.
Представитель ОНК посетил Соколова в СИЗО и выяснил, что жалоб на условия содержания у заключенного нет, передает РИА "Новости". Он вполне доволен молодым сокамерником, который "с уважением относится к старшему поколению". Все свободное время в Бутырке историк проводит в работе над своей новой книгой. Психологического давления на себя не отмечает.
Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге, когда он пытался утопить в Мойке части тела женщины. Как выяснилось, 7 ноября историк убил проживавшую с ним аспирантку, а потом задумал скрыть следы преступления. Психологическая экспертиза показала вменяемость Соколова.
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