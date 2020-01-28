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Раскрыты подробности экспертизы профессора-потрошителя Соколова

Раскрыты подробности экспертизы профессора-потрошителя Соколова
Олег Соколов. Фото: Валентин Егоршин/ТАСС
Подозреваемый в зверском убийстве аспирантки историк был и остается вменяемым

Схваченного в ноябре 2019 г. с обрубленными женскими руками в Петербурге профессора-расчленителя Олега Соколова проверили на способность действовать сознательно. Специалисты раскрыли подробности экспертизы.

По мнению сотрудников Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского, историк-потрошитель находится в здравом уме. В заключении экспертов, которое попало в распоряжение редакции "Фонтанки", говорится, что Соколов не страдает ни слабоумием, ни хроническим или временным расстройством психики, ни какими-либо другими душевными заболеваниями.

Впрочем, абсолютно вменяемым он был и в момент убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в котором деятель науки обвиняется. Напомним, его адекватность подтвердили еще в декабре 2019 года.

Олег Соколов подозревается в зверском преступлении. По данным следствия, 7 ноября он лишил жизни свою аспирантку и сожительницу, после чего решил замести следы, утопив останки девушки в Мойке. За этим делом его и задержали сотрудники полиции 9 ноября. 

Фоторепортаж
Убитую аспирантку обвинят в случившейся трагедии в Санкт-Петербурге
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Ксения АНДРЕЕВА

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хохлосрань
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