Подозреваемый в зверском убийстве аспирантки историк был и остается вменяемым

Схваченного в ноябре 2019 г. с обрубленными женскими руками в Петербурге профессора-расчленителя Олега Соколова проверили на способность действовать сознательно. Специалисты раскрыли подробности экспертизы.

По мнению сотрудников Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского, историк-потрошитель находится в здравом уме. В заключении экспертов, которое попало в распоряжение редакции "Фонтанки", говорится, что Соколов не страдает ни слабоумием, ни хроническим или временным расстройством психики, ни какими-либо другими душевными заболеваниями.

Впрочем, абсолютно вменяемым он был и в момент убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в котором деятель науки обвиняется. Напомним, его адекватность подтвердили еще в декабре 2019 года.

Олег Соколов подозревается в зверском преступлении. По данным следствия, 7 ноября он лишил жизни свою аспирантку и сожительницу, после чего решил замести следы, утопив останки девушки в Мойке. За этим делом его и задержали сотрудники полиции 9 ноября.