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Новое оправдание: историк-расчленитель Соколов убил аспирантку под препаратами

Новое оправдание: историк-расчленитель Соколов убил аспирантку под препаратами
Олег Соколов. Фото: EPA/VALENTIN YEGORSHIN/ТАСС/www.globallookpress.com
Питерский преподаватель не теряет надежды отвертеться от наказания

Защита Олега Соколова недовольна результатами экспертизы и требует новую.

После того как историк, обвиняемый в убийстве и расчленении аспирантки и своей возлюбленной, был признан вменяемым, адвокаты всполошились. Так, Александр Почуев, который защищает бывшего преподавателя, заявил журналистам, что тот мог совершить жуткое убийство под препаратами, которые якобы принимал накануне.

"Олег Валерьевич накануне принимал ряд препаратов, некоторые из которых могли вызвать приступ неконтролируемой агрессии", – цитирует его ТАСС.

В связи с этим необходимо провести фармакологическую экспертизу, отметил адвокат. Об этом пишет сайт телеканала "360".

Фоторепортаж
Историк Соколов повторил убийство
Фото: Валентин Егоршин/ТАСС Фото: Валентин Егоршин/ТАСС
Фото: Валентин Егоршин/ТАСС Фото: Валентин Егоршин/ТАСС Фото: Валентин Егоршин/ТАСС
Кристина ЧЕРНИКОВА

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