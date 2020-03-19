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Историк-расчленитель обвинил общество в доведении его до убийства

Историк-расчленитель обвинил общество в доведении его до убийства
Олег Соколов. Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Профессиональный реконструктор объявил себя жертвой травли

Бывший преподаватель СПбГУ Олег Соколов долгое время пребывал с состоянии нервного напряжения из-за клеветы в свой адрес, что в итоге и привело его к преступлению. Защита намерена доказать, что профессор убил и расчлени свою возлюбленную, аспирантку Анастасию Ещенко, будучи "под длительным психологическим и социальным, социально-психиатрическим воздействием".

Как заявил сегодня адвокат Александр Почуев, историк сам является жертвой травли и манипуляций со стороны СМИ и общества, которая велась против него еще с начала 2018 года, пишет "Интерфакс".

Якобы на Соколова давили пресса и некие третьи лица, обвиняя его в воровстве "каких-то там концепций". Журналисты опубликовали анонимные данные от неизвестной девушки, которая утверждала, что историк ее похитил и пытал. Однако ничто из этой информации на сегодня в полной мере не подтвердилось, отметил Почуев.

Психика профессора также была подорвана на фоне конфликта с Ещенко из-за травли ученого. Впрочем, ситуация усугубилась и когда сама аспирантка начала ощущать на себе травлю общества, сообщил адвокат подозреваемого.

По его мнению, в ходе расследования так и не было выяснено, из-за чего Соколов пошел на тяжкое преступление.

Напомним, 24-летняя Ещенко была застрелена в ночь на 8 ноября 2019-го из мелкокалиберного обреза, расчленена и частично утоплена в Мойке. Соколов обвиняется в убийстве возлюбленной и незаконном хранении оружия. Историк признал вину и раскаялся. Следствие завершено. От суда присяжных Соколов отказался.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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