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Историка-расчленителя настигла новая беда в тюрьме

Историка-расчленителя настигла новая беда в тюрьме
Олег Соколов. Фото: EPA/VALENTIN YEGORSHIN/ТАСС
Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент заплатит штраф

Историка Олега Соколова обяжут выплатить 10 тыс. рублей за оскорбления публициста Евгения Понасенкова. Такое решение принял суд.

В январе 2018 г. Соколов негативно высказался в адрес Понасенкова на одном из Ютуб-шоу. Работу публициста он назвал ненаучной, а самого его отказался признавать историком. На что Понасенков подал в суд с просьбой компенсации морального вреда.

В итоге суд требований телеведущего не удовлетворил – он надеялся получить 6 млн рублей. Тем не менее Соколова обязали выплатить Понасенкову 10 тыс. руб. за оскорбление.

Адвокат историка Александр Почуев назвал это решение необоснованным, пишет ТАСС. Теперь он намерен подать жалобу в Верховный суд.

Ранее Олег Соколов заявил, что совершил убийство из-за травли и манипуляций со стороны общества.

Карина СИРАЗОВА

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