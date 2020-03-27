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Рыдающего историка Соколова оставили в СИЗО еще на полгода

Доцент просил отправить его под домашний арест из-за больного отца

Октябрьский районный суд Северной столицы отказал Олегу Сколову, который подозревается в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, в домашнем аресте. Историк пробудет в СИЗО до 23 сентября. 

Как сообщает ТАСС, сейчас Соколов находится в "Бутырке", а в заседании принимал участие по видеосвязи. При этом его дело начнут рассматривать уже 9 апреля. 

Как передает "Комсомольская правда", заседание прошло для Соколова нелегко. Он плакал и просил отпустить его по домашний арест ради умирающих родителей. По словам ученого, его отец находится в тяжелом состоянии и не доживет до его возвращения. Однако он отметил, что готов к суровому наказанию.

Накануне стало известно, что Соколова настигла новая беда. Ему придется выплатить штраф за оскорбление ученого Евгения Понасенкова, напоминает агентство "ФедералПресс"

Фоторепортаж
Историк Соколов повторил убийство
Фото: Валентин Егоршин/ТАСС Фото: Валентин Егоршин/ТАСС
Фото: Валентин Егоршин/ТАСС Фото: Валентин Егоршин/ТАСС Фото: Валентин Егоршин/ТАСС
Полина ИВАНОВА

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