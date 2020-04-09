Защитник обвиняемого уверен, что следствие халатно отнеслось к расследованию

Адвокат доцента Соколова Александр Почуев просит СК более досконально расследовать случившееся и установить, какую роль в произошедшем играли третьи лица, которые подталкивали обвиняемого и убитую Анастасию Ищенко к выяснению отношений и ссорам.

"По мнению защиты, следствие не выяснило роль других соучастников, которые подстрекали его и жертву трагедии к конфликту. Защитой об этом заявлено в СК, проводится проверка данной версии", – объяснил ТАСС Почуев.

Адвокат уточнил, что его подзащитный раскаивается в содеянном. Кроме того, юрист подал апелляцию на содержание историка под стражей. Соколова просят перевести под домашний арест, чтобы он смог общаться с пожилыми родителями и несовершеннолетними детьми, уточняет телеканал "360".

Напомним, что преступление было совершено в ночь на 8 ноября 2019 года. Доцент исторического факультета СПбГУ, 63-летний Олег Соколов поссорился со своей аспиранткой Анастасией Ищенко и застрелил ее. Позднее он расчленил тело девушки и выбросил в Мойку.



