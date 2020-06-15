Ученый потребовал нового адвоката

Историк Петербургского госуниверситета Олег Соколов, убивший свою аспирантку и любовницу Анастасию Ещенко, заявил, что к трагедии причастны третьи лица, а именно – его давний оппонент историк Евгений Понасенков и его сторонники.

В понедельник, 15 июня, на заседании суда Соколов попросил разрешения сменить адвоката. По его словам, его прежний защитник Александр Почуев не может исполнять свои обязанности, так как ему угрожают.

"Он получил угрозы расправы от людей, которые косвенно послужили причиной трагедии, а именно – от сторонников Понасенкова", – объявил Соколов. Он выразил надежду, что "компетентные органы" отреагируют на это, передает "Знак".

Ранее Понасенков обвинял Соколова в плагиате и требовал денежной компенсации, но не смог этого доказать в суде.

Историк Олег Соколов был задержан в ноябре 2019 г., когда пытался утопить в реке Мойка части человеческого тела. Как выяснилось, перед этим он убил свою сожительницу – аспирантку Анастасию Ещенко – и хотел скрыть это, расчленив труп.