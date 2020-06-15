Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Появилось предсмертное видео с убитой Соколовым аспиранткой

Появилось предсмертное видео с убитой Соколовым аспиранткой
Олег Соколов. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга/ТАСС
Историк довел бывшую возлюбленную до истерики

Историк Петербургского университета Олег Соколов незадолго до убийства своей сожительницы и аспирантки снял их последнюю ссору на видео. Кадры, которые адвокаты предоставили суду, впервые появились в СМИ.

На опубликованных кадрах виден уже финал ссоры – доведенная до истерики девушка в слезах кричит на Соколова в то время, как сам доцент снимает ее на камеру.

"Уйди с дороги! Отпусти меня!" – говорит аспирантка, а затем признается, что больше не любит профессора. Затем, когда она попыталась выйти из комнаты, историк сильно толкнул девушку.

"За что ты меня бьешь? Кто тебе дал право меня бить?"

– прокричала аспирантка и выбила телефон из рук снимавшего ее Соколова.

В финале видео девушка выбегает из квартиры и спускается по лестнице на улицу. Причем одета она была лишь в одну домашнюю кофту: напомним, что трагедия произошла в ноябре.

Кадры с последней ссорой опубликовал портал "Мойка78". По данным издания, именно после этого историк убил аспирантку, вероятно, когда она вернулась домой за верхней одеждой.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Польша добилась от "Газпрома" возврата 1,5 миллиарда долларов за газ

Варшава получит всю сумму переплаты, присужденную арбитражем

СМИ: названо место начала третьей мировой войны

США уже отправили свои ударные группы к месту конфликта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей