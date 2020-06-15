Историк довел бывшую возлюбленную до истерики

Историк Петербургского университета Олег Соколов незадолго до убийства своей сожительницы и аспирантки снял их последнюю ссору на видео. Кадры, которые адвокаты предоставили суду, впервые появились в СМИ.

На опубликованных кадрах виден уже финал ссоры – доведенная до истерики девушка в слезах кричит на Соколова в то время, как сам доцент снимает ее на камеру.

"Уйди с дороги! Отпусти меня!" – говорит аспирантка, а затем признается, что больше не любит профессора. Затем, когда она попыталась выйти из комнаты, историк сильно толкнул девушку.

"За что ты меня бьешь? Кто тебе дал право меня бить?"

– прокричала аспирантка и выбила телефон из рук снимавшего ее Соколова.

В финале видео девушка выбегает из квартиры и спускается по лестнице на улицу. Причем одета она была лишь в одну домашнюю кофту: напомним, что трагедия произошла в ноябре.

Кадры с последней ссорой опубликовал портал "Мойка78". По данным издания, именно после этого историк убил аспирантку, вероятно, когда она вернулась домой за верхней одеждой.