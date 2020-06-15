Курс рубля
- Курс доллара снизится: эксперт назвал реальную стоимость валюты к концу года
- Курс рубля резко снизился на праздники
- Рубль падает перед длинными выходными
Историк Петербургского университета Олег Соколов незадолго до убийства своей сожительницы и аспирантки снял их последнюю ссору на видео. Кадры, которые адвокаты предоставили суду, впервые появились в СМИ.
На опубликованных кадрах виден уже финал ссоры – доведенная до истерики девушка в слезах кричит на Соколова в то время, как сам доцент снимает ее на камеру.
"Уйди с дороги! Отпусти меня!" – говорит аспирантка, а затем признается, что больше не любит профессора. Затем, когда она попыталась выйти из комнаты, историк сильно толкнул девушку.
"За что ты меня бьешь? Кто тебе дал право меня бить?"
– прокричала аспирантка и выбила телефон из рук снимавшего ее Соколова.
В финале видео девушка выбегает из квартиры и спускается по лестнице на улицу. Причем одета она была лишь в одну домашнюю кофту: напомним, что трагедия произошла в ноябре.
Кадры с последней ссорой опубликовал портал "Мойка78". По данным издания, именно после этого историк убил аспирантку, вероятно, когда она вернулась домой за верхней одеждой.
Варшава получит всю сумму переплаты, присужденную арбитражем
США уже отправили свои ударные группы к месту конфликта