На допросе доцент СПбГУ показал, что его спровоцировали

Анастасия Ещенко била своего научного руководителя и сожителя Олега Соколова, а он просил перестать его провоцировать. Но девушка продолжала вести себя истерично, в результате произошла трагедия. Такую версию событий изложил следователям сам историк.

На допросе он заявил, что никогда раньше не имел отношений со студентками, но Ещенко на лекциях глядела на него, "вообще не отрываясь", в результате "что-то возникло". На первом же свидании Соколов пригласил девушку к себе домой, она ждала "приставаний", но он "пальцем ее не тронул". После нескольких встреч "зародилась большая настоящая любовь", приводит BAZA слова Соколова.

Анастасия настаивала на свадьбе, но Соколов не спешил разводиться, так как сомневался, что они уживутся из-за большой разницы в возрасте. Но девушка уверяла, что будет с ним "до гроба" и полюбит его детей. В итоге на развод подала жена историка, но из-за детей у него начались конфликты с Ещенко.

"У нее были истерики… она бросалась на меня с кулаками. Иногда я терпел ее удары, а иногда отталкивал. Ни разу не ударил. Я говорил ей, зачем она так поступает и что она может спровоцировать ситуацию, что я ее ударю, потому что не смогу это терпеть, и тогда нашим отношениям будет конец", – рассказал Соколов.

Накануне убийства Ещенко ездила в Москву. Соколов днем 7 ноября встретился с дочками в кафе, потом купил в кулинарии "вкусных салатов, булочек", шампанское и встретил Анастасию ужином со свечами.

"Была теплая, прекрасная атмосфера. Мы с ней обсуждали разных историков, и она сказала, что я лучший историк России", – вспомнил Соколов. Потом, по его словам, он произнес слово "дети", и спокойная девушка "превратилась в совершенно чудовищное создание, стала говорить бешеные проклятия, мат-перемат".

Дальше в голове историка остались только "слайды", как Ещенко кричала, била и толкала его: "Это было превращение прекрасного ангела в дикую ведьму". Затем она ушла, а он сел за компьютер. Но она вернулась, схватила нож, чтобы разрезать подаренный им шарфик. А Соколов кинулся в комнату, где лежал почему-то заряженный обрез. Вытянув руку, он выстрелил девушке в голову почти в упор, а когда она упала, сделал еще несколько выстрелов в тело, каждый раз передергивая затвор.

Потом "разум стал включаться", и Соколов начал действовать осознанно: решил убрать кровь, спрятать тело под кровать. Вызвал газовую службу, чтобы они починили сломанную колонку: "Чтоб все это отмыть, нужна горячая вода, горячей воды не было". Согласовал визит мастера на 11 ноября. Сходил в магазин за большими полиэтиленовыми пакетами. Назначенных на 8 ноября гостей тоже отменять не стал: "Посидели пару часов за бутылкой коньяка".

Потом понял, что не сможет вынести труп и решился на "омерзительное действие" – разделил тело на несколько частей с помощью плотницкой пилы и ножа.

Соколов заявил, что не помнит, зачем вообще взял оружие. Но уверен, что все произошло из-за Насти. "После нескольких часов диких этих воплей у меня психика не выдержала, я перестал понимать, что я творю", – отметил он. Что касается расчленения трупа, то он просто хотел выиграть время: пожить еще несколько дней, закончить важные дела и "уйти красиво".

Соколова задержали, когда он пытался утопить в Мойке пакет с женскими руками. Судмедэкспертиза признала его вменяемым. Сейчас идет суд, во время которого историк-расчленитель делает неожиданные заявления.