Появилось видео истерики историка-расчленителя Соколова в суде

Появилось видео истерики историка-расчленителя Соколова в суде
Олег Соколов. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга/ТАСС
Обвиняемый заявил, что СМИ создали ему "чудовищный образ"

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей студентки Анастасии Ещенко, устроил истерику в зале суда. Он потребовал, чтобы его переписку с погибшей предали огласке. 

Соколов уверен, что средства массовой информации создали ему "чудовищный образ", при этом не зная всей правда. По словам обвиняемого, все считают Ещенко невинной и милой девушкой, не подозревая, какими страшными оскорблениями она бросалась в переписке. 

Линию своей защиты бывший преподаватель университета пытался построить на том, что виновата во всем сама Анастасия. Между тем, о жестокости доцента-расчленители говорили многие. Одна из его бывших знакомых делилась, что Соколов даже пытался ее задушить, пишет "Московский комсомолец". 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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