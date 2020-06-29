Обвиняемый заявил, что СМИ создали ему "чудовищный образ"

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей студентки Анастасии Ещенко, устроил истерику в зале суда. Он потребовал, чтобы его переписку с погибшей предали огласке.

Соколов уверен, что средства массовой информации создали ему "чудовищный образ", при этом не зная всей правда. По словам обвиняемого, все считают Ещенко невинной и милой девушкой, не подозревая, какими страшными оскорблениями она бросалась в переписке.

Линию своей защиты бывший преподаватель университета пытался построить на том, что виновата во всем сама Анастасия. Между тем, о жестокости доцента-расчленители говорили многие. Одна из его бывших знакомых делилась, что Соколов даже пытался ее задушить, пишет "Московский комсомолец".