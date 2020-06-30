Осталось определиться, какие фрагменты не стоит предоставлять на суд общественности

Бывший преподаватель СПБГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве и расчленении своей возлюбленной и аспирантки Анастасии Ещенко, накануне прямо-таки метал громы и молнии, требуя на процессе обнародовать личную переписку между ним и его погибшей пассией. Подсудимый уверял, что тогда будет ясна полная картина их отношений.

По мнению адвоката потерпевшей стороны Александры Бакшеевой, таким образом Соколов хочет добиться для себя смягчения наказания. Представитель семьи Ещенко сообщила, что в переписке действительно есть оскорбления в отношении экс-доцента и его детей (о чем он вчера кричал в суде), но написаны они были в моменты ссор. Теперь родители убитой, адвокат семьи и сотрудник прокуратуры должны определить, какую именно часть переписки следует обнародовать.

Защиты категорически не хочет, чтобы в суде были представлены фотографии. Также Бакшеева не понимает, чего подсудимый намерен добиться после разглашения неприятных сообщений в его адрес, наличие которых и ранее не отрицала сторона Ещенко.

"Что это может подтвердить? Что у него было основания для его убийства? Я думаю, что нет. Я вижу, что сторона защиты поменяла линию поведения", – цитирует Бакшееву "Комсомольская правда".

Она полагает, что команда Соколова знает о пункте закона о смягчающем наказание обстоятельстве, например, отыграть аморальное поведение жертвы. Поэтому экс-доцент требует огласить явно нелестные сообщения Ещенко.

В свою очередь психолог Светлана Алехина считает, что Соколов не страдает никакими психическими расстройствами, он "очень четко и рационально мыслит", а на суде избрал выверенную тактику поведения.

Напомним, по данным следствия, Соколов в ночь на 8 ноября 2019 г. в результате ссоры сначала убил Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября расчленил тело жертвы при помощи пилы и ножовки. Во время попытки выбросить рюкзак с останками убитой аспирантки в Мойку тогда еще доцент упал в реку. Его вытащил случайный прохожий. Тогда и были обнаружены страшные находки. Части тела еще долго находили в реке.