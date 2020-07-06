Сообщения просил рассмотреть сам обвиняемый

В Сеть попали отрывки переписок бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко. Выяснилось, что девушка много раз оскорбляла семью своего любовника и его самого, а также желала мужчине смерти, адресуя ему слова ненависти.

Часть сообщений экс-педагога и его подопечной датируется с 13 апреля по 8 ноября 2019 года. Именно эти детали ранее предлагал рассмотреть на суде сам Соколов. Обрывки диалогов опубликовало издание "База". Ещенко требовала у своего любовника срочно взять трубку, называла "уродом" и "сволочью". Также девушка почти в каждом сообщении употребляла слово "ненавижу".

В ответ на эти послания историк якобы просил девушку сообщить, если та решила больше "не общаться с ним". Также экс-доцент умолял аспирантку не приходить в то время, когда он не один (находится с детьми – прим. ред).

В сообщении за 25 сентября Анастасия пыталась уличить мужчину в общении с другими женщинами. В диалогах позже высказывала сильную неприязнь к его семье.

"Ненавижу тебя и все твое уродливое и тупое семейство, ненавижу", – гневно писала Ещенко.

К тому же девушка в порыве эмоций посылала своего любовника в известном направлении. А в первом часу ночи 8 ноября и вовсе пожелала ему смерти. Также по предоставленным данным известно, что Соколов звонил в последний раз своей аспирантке около 09:00.

Напомним, громкое и жуткое убийство произошло 8 ноября прошлого года. Тогда Соколов после ссоры со своей аспиранткой Ещенко застрелил ее, а спустя непродолжительное время пилой и ножовкой расчленил любовницу. Когда он пытался утопить части тела Анастасии, то упал в реку. Случайный прохожий вытащил его и обнаружил страшные находки. Специалистам понадобилось много времени, чтобы достать из реки все останки девушки.